الإمارات ترد على مزاعم قطر بشأن محطة براكة للطاقة النووية

المواطن - الرياض

رفضت الإمارات العربية المتحدة، في بيان رسمي أصدره المندوب الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حمد علي الكعبي، المزاعم المتعلقة بمشاكل السلامة لمحطة براكة للطاقة النووية.

وأكد البيان أن البرنامج النووي في الإمارات يلتزم بأعلى مستويات السلامة النووية والأمن وحظر الانتشار النووي، طبقاً لسياسة الدولة النووية لعام 2008، مشيرًا إلى أن محطة براكة تستخدم تكنولوجيا الجيل الثالث النووية المتقدمة وتطبق معايير الوكالة الدولية.

وكانت قطر قدمت شكوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ما وصفته بمخاطر تمثلها محطة طاقة نووية تشيدها الإمارات، وقالت في رسالتها إن المحطة النووية الإماراتية تشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي والبيئة.