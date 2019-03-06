الإنتربول السعودي يفعل قواعد البيانات الدولية للجهات الأمنية

المواطن - واس

استشعاراً لأهمية دور قواعد البيانات الدولية في العملية الأمنية وتكامل العمل المشترك بين الانتربول السعودي والقطاعات الأمنية والجهات الحكومية بالمملكة، ‏وحرصاً من الانتربول السعودي لتفعيل قواعد البيانات الدولية للجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة من خلال البوابة الإلكترونية للانتربول السعودي (SIIS).

عقد الانتربول السعودي العديد من الدورات التدريبة المتخصصة لمنسوبي القطاعات الأمنية خلال الفترة من 17 / 3 / 1440هـ إلى 4 / 4 / 1440هـ وذلك لتعريف المتدربين على أهمية التعاون والتنسيق الدولي والاستفادة من خدمات وقواعد بيانات المنظمة الدولية للانتربول والدور الأمني الذي يقوم به الانتربول السعودي في ذلك.