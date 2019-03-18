الإنتر يقلب الطاولة على جاره ميلان ويُشعل صراع الدوري الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

قدم نادي إنتر ميلان بالأمس واحدة من أجل مبارياته في الدوري الإيطالي، أمام جاره ميلان في مباراة ديربي ميلانو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري.

ورغم صعوبة المباراة لكن إنتر ميلان نجح في تحقيق هدفه، وهو الصعود للمركز الثالث في ترتيب أندية الدوري الإيطالي بعد الفوز المثير على ميلان بثلاثية مقابل هدفين.

وتوقع كثيرون قبل انطلاق مباراة إنتر ميلان وميلان في الدوري الإيطالي، ألا يظهر الإنتر بشكل قوي هجوميًّا؛ وذلك لافتقاده مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الفترة الأخيرة.

وعلى النقيض تمامًا ظهر نادي إنتر ميلان بشكل قوي هجوميًّا في المباراة، حيث تمكن اللاعب الأوروغوياني ماتياس فيتشينو من افتتاح النتيجة لنادي الإنتر في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول بين الفريقين في الدوري الإيطالي.

ولم يظهر نادي ميلان بالقوة الهجومية المنتظرة منه خلال قمة الدوري الإيطالي، حتى انتهى الشوط الأول بتقدم نادي إنتر ميلان بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من قمة إنتر ميلان وميلان في الدوري الإيطالي، بدأ الإنتر كذلك بقوة هجومية حتى تمكن اللاعب الهولندي ستيفان دي فريخ من افتتاح النتيجة وإحراز الهدف الثاني عبر ضربة رأسية متقنة في الدقيقة الحادية والخمسين.

وبعد الهدف الثاني واصل نادي ميلان سعيه وبحثه بقوة عن تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول؛ لضمان العودة في مباراة ديربي ميلانو في الدوري الإيطالي، حيث تمكن الفرنسي تيموي باكايوكو من تسجيل الهدف الأول لميلان بضربة رأسية متقنة في الدقيقة السابعة والخمسين بعد عرضية متقنة من اللاعب التركي هاكان تشالهانوجلو.

ويبدو أن إنتر أحس بالخطر وخشى فقدان النقاط الثلاث، فتمكن من تسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة والستين ليشهد ديربي ميلانو في الدوري الإيطالي إثارة متواصلة بثلاثية مقابل هدف.

بحث ميلان عن تقليص الفارق فتمكن من تسجيل الهدف الثاني عبر مدافعه الأرجنتيني موساكيو في الدقيقة الحادية والسبعين لتشير النتيجة إلى تقدم الإنتر بثلاثية مقابل هدفين في قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي.

لم يتمكن ميلان من إحراز هدف التعادل لينتهي الديربي بفوز الإنتر بثلاثية مقابل هدفين، حيث أصبح رصيد النيراتزوري بعد الفوز 53 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ميلان عند 51 نقطة في المركز الرابع.