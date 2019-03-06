الإنذار المبكر : شبه انعدام الرؤية في 4 مناطق بسبب الغبار

المواطن - الرياض

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من استمرار نشاط الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية في 4 مناطق حتى وقت متأخر من مساء اليوم.

وقال الإنذار المبكر إن هذه الحالة سوف تشمل الرياض والشرقية والقصيم ونجران.

وأوضح الإنذار المبكر أن التحذير يشمل محافظات وادي الدواسر والدوادمي والمجمعة في منطقة الرياض ويمتد حتى الثامنة من مساء اليوم.

وفي الشرقية ستكون الحالة مصحوبة بهطول أمطار رعدية خاصة في حفر الباطن والقيصومة والأجزاء المجاورة.

أما في نجران فتوقع الإنذار المبكر نشاطا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع حتى الثامنة من مساء اليوم.

وتوقع الإنذار المبكر نشاطا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على منطقة القصيم خاصة في بريدة والمذنب.