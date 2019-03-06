الاتحاد الأوروبي يرفض بالإجماع لائحة تبييض الأموال المسيئة للمملكة

المواطن - الرياض

رفض أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ28، اليوم الأربعاء، بالإجماع مقترحًا للمفوضية الأوروبية بوضع لائحة سوداء للدول التي لا تبذل جهودًا كافية لمكافحة تبييض الأموال، تضم السعودية ودولًا أخرى.

وشكل هذا الرفض الذي كان متوقعًا بعد انتقادات وجهت للمنهجية المتبعة، صفعة للمفوضية الأوروبية التي كانت اقترحت في 13 فبراير الماضي، إضافة سبع دول جديدة للائحة ما يرفع عدد الدول في اللائحة إلى 23 دولة تنطوي على “مخاطر عالية” بشأن تبييض الأموال.

وقال كارل دولان مدير منظمة الشفافية الدولية: “إن دول الاتحاد الأوروبي الـ28 فوتت فرصة إظهار التزامها بمكافحة تبييض الأموال والفساد العالمي”.

وكانت المنظمة حضت الثلاثاء الدول الأوروبية على تأييد هذه اللائحة مشيرة إلى فضائح تبييض أموال مؤخرًا بينها ما كشفته جمعية “الإبلاغ عن الجريمة والفساد المنظم” بشان العديد من البنوك الأوروبية بينها الألماني كوميرسبنك.

وقرر ممثلو الدول الـ28 في اجتماعهم ببروكسل بالإجماع رفض مقترح المفوضية، بحسب ما أفادت ماريا توماسيك المتحدثة باسم المجلس الأوروبي في تغريدة.

وسيعلن وزراء الداخلية في الاتحاد بشكل رسمي رفضهم للمقترح في محادثات في بروكسل الخميس.

يذكر أن المملكة تؤكد دائمًا وأبدًا على موقفها الثابت حيال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وكذلك مكافحة غسيل الأموال، وتحقيق مبدأ الشفافية في التعاملات المالية.

كما ترفض المملكة جملة وتفصيلًا أي محاولات للزج باسمها في قضايا غسيل الأموال أو أي محاولات للتشويه تروج لها بعض المواقع والجهات المعادية.