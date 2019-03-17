الاتحاد راحة 5 أيام قبل مباراة #الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

منح المدرب التشيلي لويس سييرا، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد راحة لمدة خمسة أيام، على أن يعاود العميد تدريباته، يوم الجمعة المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفيصلي على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز في المجمعة، يوم 29 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ25 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحت قيادة المدرب التشيلي سييرا في استعادة نغمة الانتصارات، والفوز على فريق الحزم في ملعبه ووسط جمهوره بثلاثة أهداف دون رد، ليبتعد العميد عن المراكز الأخيرة في جدول ترتيب الدوري.

وتحسنت نتائج الاتحاد مع سييرا، حيث نجح في الفوز على الفيحاء والحزم، والتعادل مع الأهلي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز على الريان القطري في مجموعات دوري أبطال آسيا، قبل أن يُهزم ضد الوحدة الإماراتي.

ويسعى المدرب التشيلي سييرا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتحقيق الفوز في مبارياته المقبلة بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتجنب شبح الهبوط الذي يُلاحقه هذا الموسم بعد البداية السيئة له.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، جمعهم من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 7 لقاءات، والهزيمة في 12 مواجهة.