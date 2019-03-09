الاتحاد ضد #الفيحاء .. العميد ينتفض في الجوهرة.. والجماهير كلمة السر

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من سوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالعميد هذا الموسم، إلا أن الجماهير دائمًا ما كانت تؤازره من المدرجات، لتحتفل بفوز فريقها الأول على ملعب الجوهرة المشعة خلال مباراة الاتحاد ضد الفيحاء بالأمس.

واحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد ضد الفيحاء بالأمس، في الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز العميد بهدفين دون رد.

ويُعد فوز الاتحاد ضد الفيحاء هو الأول الذي يُحقق الفريق الأول لكرة القدم بالعميد على أرضه في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، كما أنه جعله يتجاوز المراكز الثلاثة الأخيرة في الترتيب للمرة الأولى.

ونجح المدرب التشيلي سييرا في الحفاظ على سجله بدون هزائم بعد عودته لتدريب العميد، حيث قاده لاكتساح الريان القطري بخماسية مقابل هدف في دوري أبطال آسيا، وتعادل إيجابيًا مع الأهلي، قبل أن يحسم مباراة الاتحاد ضد الفيحاء لصالحه.

ولعبت جماهير العميد دورًا بارزًا في تجاوز الفريق الأول لكرة القدم للفترة الماضية بشكل عام ولمباراة الاتحاد ضد الفيحاء بشكل خاص، بعدما بلغ عدد الحضور في مدرجات ملعب الجوهرة بالأمس إلى 32 ألفاً و162 مشجعًا.

وكان مجلس إدارة العميد برئاسة لؤي ناظر، قد قرر توفير 30 ألف علم باللون الأصفر للجماهير في مباراة الاتحاد ضد الفيحاء بالأمس، بجانب أعلام كبيرة لكي يتم رفعها خلف المرمى الشمالي، بالإضافة إلى أدوات تشجيع أخرى.

وأبدى ناظر سعادته بالفوز في مباراة الاتحاد ضد الفيحاء والابتعاد عن المراكز الأخيرة، وقال عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “مبروك يا جمهور الذهب الحمد لله على هذا الفوز الغالي والمهم لرحلة العودة إلى منطقة الأمان إن شاء الله”.

وتابع تغريدته قائلًا: “شكرًا لجميع اللاعبين على الروح القتالية العالية التي تعودنا عليها في الاتحاد شكرًا لطرب الجماهير ولدعمهم وتشجيعهم لآخر لحظات المباراة.. تركيزنا على المباراة القادمة”.

وواصل ناظر حديثه عن الجماهير في مباراة الاتحاد ضد الفيحاء قائلًا: “فرحتي وسعادتي بين جمهور العميد شعور لا يوصف عندما ترى السعادة على وجوه العاشقين.. ولّع الملعب”.

ومن جانبه، قال نائب رئيس العميد، حمد الصنيع عبر حسابه على “تويتر”: “في حضورك الكل يهتف .. اتحاد مبروك جمهور الذهب فليس هناك أحلى وأغلى من خروجكم من معقلنا فرحانين”.

وبعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء بالأمس، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالعميد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ13 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما هبط الفريق البرتقالي إلى المركز الـ15.