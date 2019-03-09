الاتحاد ضد الفيحاء .. هديتان في قبضة العميد بعد الفوز بثنائية

المواطن - محمد سمعه

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أداءً رائعًا في لقاء الاتحاد ضد الفيحاء، الذي أُقيم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

هديتان بعد الفوز:

ويذكر أن مباراة الاتحاد ضد الفيحاء شهدت تحقيق العميد أول فوز له على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث لم ينجح العميد قبل مواجهة الاتحاد ضد الفيحاء في تحقيق أي فوز على ملعب الجوهرة في الدوري.

كما تمكن المدرب خوسيه لويس سييرا من تحقيق أول فوز له مع العميد في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد ثنائية مباراة الاتحاد ضد الفيحاء بالأمس.

ويذكر أن لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد كان قد أعرب عن سعادته بعد الفوز في مباراة الاتحاد ضد الفيحاء قائلًا بأن الإصرار على الفوز والتركيز في إنهاء الهجمات مكّن نادي الاتحاد من الفوز بثنائية دون رد.

وأكد لؤي ناظر رئيس الاتحاد أن الفريق عانى من الكثير من الإصابات قبل مواجهة الاتحاد ضد الفيحاء، مضيفًا أن الاتحاد سيئ الحظ بسبب غياب بعض من نجومه المؤثرين الذين لو تواجدوا لساهموا في تحسين النتائج.

ويذكر أن المدرب خوسيه لويس سييرا كان قال بعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء: إن العميد لا يزال في خطر رغم الفوز على الفيحاء، حيث يعاني الاتحاد حاليًّا من التواجد في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب وهو مركز يؤدي للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى في حال استمر الاتحاد فيه.

وبعد الفوز في مباراة الاتحاد ضد الفيحاء، سيواجه العميد في الجولة الرابعة والعشرين فريق الحزم يوم السبت المقبل في الدوري، بينما سيواجه الفيحاء فريق الأهلي.

وبعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء، كان نادي الفيحاء تقدم باحتجاج إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتراضًا على المشاركة غير القانونية للاعب ناصر الشمراني لاعب الاتحاد. في لقاء الفريقين بالأمس في الدوري.