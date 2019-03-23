الاتحاد .. يخذل التوقعات

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة الأخيرة في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أنه خذل التوقعات على الصعيد الهجومي.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى الاتحاد تراجع هجوميًا، حيث إنه سجل 7 أهداف أقل مما رُجح له حسب جودة فرصه هذا الموسم في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورجحت شبكة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن يُحرز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 34.16 هدفًا، إلا أنه سجل 27 هدفًا فقط خلال الـ24 جولة الماضية.

وأكدت شبكة الإحصائيات “أوبتا”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حقق أسوأ فارق بين الفرق من حيث التوقعات في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل متراجع، ولم يُحقق سوى انتصار وحيد و3 تعادلات في الدور الأول، مقابل الهزيمة 11 مرة، في بداية هي الأسوأ للعميد.

وتحسن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الدور الثاني من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع سلافين بيليتش، وانتفض مع عودة المدرب التشيلي سييرا، ليتقدم في جدول الترتيب.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 7 لقاءات، والخسارة في 12 مواجهة.