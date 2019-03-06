الاتحاد يواصل تدريباته.. ودا كوستا وسانوجو يُشاركان

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته الجماعية، استعدادًا لمباراة الفيحاء المقبلة، بحضور رئيس مجلس الإدارة لؤي ناظر، ونائبه حمد الصنيع، وعضو الشرف الدكتور محمد عبدالحميد بخاري.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الريان القطري الماضية تدريبات استرجاعية، فيما أكمل باقي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المران الذي تركز على الجوانب الفنية.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعية مشاركة الثنائي سيكو سانوجا ودا كوستا بعد تعافيهما من الإصابة، فيما واصل النجم غاري رودريغيز برنامجه التأهيلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم الجمعة، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ15 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ13 بـ19 نقطة.