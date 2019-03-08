الاتحاد يُسقط #الفيحاء بثنائية بريجوفيتش في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الاتحاد في خطف الفوز من أنياب نادي الفيحاء بثنائية دون رد، في منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ نادي الاتحاد مباراة الفيحاء بضغط هجومي قوي، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في اللقاء، حيث سعى العميد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور.

ولم ينجح أي من الفريقين في تسجيل أي أهداف خلال الشوط الأول من المباراة.

وفي الشوط الثاني قاتل نادي الاتحاد ونجح في تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش في الدقيقة الثانية والستين.

وفي ظل سعي نادي الفيحاء إلى تسجيل هدف التعادل، تمكن نادي الاتحاد من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب بريجوفيتش في الدقيقة التسعين.

وانتهت مباراة الاتحاد والفيحاء بفوز العميد بثنائية دون رد، حيث أصبح رصيد الاتحاد بعد الفوز 19 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

وسيواجه الاتحاد في الجولة الـ24 فريق الحزم، بينما سيلعب الفيحاء مع فريق الأهلي في الجولة المقبلة في الأول من إبريل.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الاتحاد سجله اللاعب : بيرجوفيتش في الدقيقة 62 (من ركلة جزاء) الاتحاد 1 : 0 الفيحاء #الاتحاد_الفيحاء pic.twitter.com/3INIwa3M1k — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 8, 2019

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الاتحاد سجله اللاعب : بيرجوفيتش في الدقيقة 90 الاتحاد 2 : 0 الفيحاء #الاتحاد_الفيحاء pic.twitter.com/ttBehEc2nb — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 8, 2019