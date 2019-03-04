الاتحاد يُمتع بخماسية عالمية في شباك الريان بـ دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الاتحاد من تحقيق فوز عريض على حساب نادي الريان القطري بخماسية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

بدأ الشوط الأول من مباراة الاتحاد والريان، بأداء هادئ من قبل الفريقين.

وباغت نادي الريان فريق الاتحاد، حيث سجل اللاعب غونزالو فييرا الهدف الأول للريان عبر تصويبة قوية بالدقيقة الثالثة والعشرين.

وواصل نادي الاتحاد ضغطه الهجومي، حيث تمكن النجم فهد المولد من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة والأربعين من عمر الشوط الأول.

ورفض الاتحاد إنهاء الشوط الأول إلا وهو متقدم بالهدف الثاني، فكان له ما أراد عبر اللاعب عبدالعزيز العرياني والذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، انهار دفاع نادي الريان بصورة كبيرة؛ مما أعطى الفرصة لنادي الاتحاد للبحث عن تسجيل الهدف الثالث، وهو ما تمكن منه اللاعب زياد الصحفي، والذي أحرز الثالث للعميد بالدقيقة الثامنة والأربعين.

واصل الاتحاد ضغطه الهجومي بشراسة، حتى تمكن اللاعب عبدالرحمن الغامدي من إحراز الهدف الرابع للعميد في الدقيقة السبعين من ركلة جزاء.

وجعل فهد المولد نفسه نجمًا للمباراة، مُحرزًا الهدف الخامس للعميد والثاني له في اللقاء بالدقيقة الـ79، بعد تمريرة أكثر من رائعة من اللاعب التشيلي فيلانويفا.

انتهت المباراة بفوز الاتحاد على الريان بخماسية مقابل هدف في لقاء أقيم على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

أصبح رصيد نادي الاتحاد بعد الفوز 3 نقاط في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الريان عند صفر من النقاط في المركز الأخير بالمجموعة الثانية.