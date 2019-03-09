الاتصالات السعودية تعلن توفر 6 وظائف لحملة البكالوريوس

المواطن -الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر 6 وظائف شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مهني تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات، وأخصائي أول لتطوير الأعمال، ومدير قسم استثمار الوسائط الرقمية، وخبير أول عمليات الشبكة، ومهني تحليل الأعمال)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مهني تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (ICT Applications Professional) (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات أو هندسة البرمجيات.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في تصميم الهندسة المعمارية أو التنمية في مجال التقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

2- أخصائي أول لتطوير الأعمال (Business Development Senior Specialist):

– درجة الماجستير أو البكالوريوس في مجال تقنية المعلومات أو هندسة تقنية المعلومات أو علوم الحاسب الآلي أو أي تخصص آخر ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

3- مدير قسم استثمار الوسائط الرقمية (Digital Media Investment Section Manager):

– درجة البكالوريوس في الاتصال الجماهيري أو العلاقات العامة أو أي غيرها من التخصصات ذات الصلة.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

4- خبير أول عمليات الشبكة (Network Operations Expert I):

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات أو الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الالكترونيات أو الاتصالات أو الهندسة الكهربائية أو الحاسب الآلي أو الهندسة الميكانيكية.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في الخدمات أو العمليات أو التشغيل أو الدعم التقني للتطبيقات أو البنية التحتية في مجال التقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

5- مهني تحليل الأعمال (Business Analysis Professional):

– درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي:(اضغط هنا).