الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

2019/03/24
الساعة 7:15 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي مهني مبيعات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

. مشرف تسويق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو أي من المجالات الأخرى ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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