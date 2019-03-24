الاتصالات السعودية توفر وظيفة مشرف تسويق لحملة البكالوريوس

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة مشرف تسويق لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مشرف تسويق Marketing Supervisor)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مشرف تسويق (Marketing Supervisor).

الشروط:

1- درجة الماجستير أو البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التسويق أو ما يعادله.

2- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال التسويق أو أبحاث السوق أو التسويق الرقمي أو الإعلان أو العلاقات العامة أو غيرها من مجالات التسويق في مجال تقنية الاتصالات السلكية واللاسلكية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/03/24م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي: اضغط هنا