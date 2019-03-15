الاتفاق يُجبر #الشباب على التعادل في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي الشباب في فخ التعادل الإيجابي أمام فريق الاتفاق بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وبدأ نادي الشباب المباراة ضاغطًا وبقوة؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث تمكن اللاعب بو بكر تراوري من تسجيل الهدف الأول لليث بالدقيقة الثالثة والعشرين بعد مراوغة مميزة لحارس مرمى الاتفاق.

وقاتل نادي الشباب وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، ولكن دون جدوى في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

وواصل نادي الاتفاق ضغطه بقوة، حيث تمكن اللاعب إبراهيم محنشي من تسجيل هدف التعادل للاتفاق بالدقيقة السادسة والأربعين من عمر الشوط الأول بعدما ارتدت الكرة من العارضة ليسددها في الشباك الشبابية الخالية.

وفي الشوط الثاني لم ينجح أي من الفريقين في تسجيل الهدف الثاني له في المباراة وضمان تحقيق النقاط الثلاث.

وانتهت مباراة الاتفاق والشباب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أصبح رصيد الشباب بعد التعادل 44 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد الاتفاق 29 نقطة في المركز التاسع.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الشباب سجله اللاعب : بو بكر تراولي في الدقيقة 23 الاتفاق 0 : 1 الشباب #الاتفاق_الشباب pic.twitter.com/N2hN5378br — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 15, 2019

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الاتفاق سجله اللاعب : إبراهيم محنشي في الدقيقة 3+45 الاتفاق 1 : 1 الشباب #الاتفاق_الشباب pic.twitter.com/iDrtpw5lmH — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 15, 2019