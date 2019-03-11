الاقتصاد التركي يسجل أسوأ أداء خلال عقد

المواطن - متابعة

انكمش الاقتصاد التركي بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت ثلاثة بالمائة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مسجلا أسوأ أداء له في نحو عقد من الزمن، في إشارة واضحة على أن أزمة العملة في العام الماضي دفعته نحو الركود.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الاقتصاد نما 2.6 بالمائة في عام 2018 بأكمله، وهو أيضا أضعف أداء منذ 2009. وكان الاستطلاع توقع نموا نسبته 2.55 بالمائة.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم 2.4 بالمائة مقارنة مع الربع السابق. وأظهرت البيانات أيضا أن الاقتصاد نما 1.8 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزًا التقدير الأولي البالغ 1.6 بالمائة.

وتباطأ الاقتصاد بشكل مفاجئ في النصف الثاني من العام الماضي بسبب أزمة الليرة التي اندلعت جراء خلاف مع الولايات المتحدة دفع واشنطن لفرض رسوم وعقوبات ومخاوف تتعلق باستقلالية البنك المركزي في ظل ضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض.

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 15 عاما ليتجاوز 25 بالمائة في أكتوبر تشرين الأول، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 24 بالمائة في سبتمبر أيلول.

وفي عام 2017، نما الاقتصاد التركي بنسبة 7.4 بالمائة مسجلا أقوى وتيرة نمو منذ 2013، بدعم من قطاعي الصناعة والبناء. وبالنسبة لعام 2018، تراوحت توقعات خبراء الاقتصاد التسعة عشر المشاركين في استطلاع رويترز للنمو في العام بأكمله بين 1.8 بالمائة و3.5 بالمائة.