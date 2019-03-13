الانضباط تعقد ورشة عمل لشرح مصطلحات لائحتها للأندية

المواطن - مروة نبيل

عقدت لجنة الانضباط والأخلاق، اليوم الأربعاء ورشة عمل للأندية المحترفة في قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم في العاصمة الرياض.

واستعرضت ورشة العمل التي قدمها الدكتور أيمن الرفاعي، والسكرتير القانوني عبدالمجيد برناوي، بحضور عضو اللجنة عبدالله البريدي، العديد من اللقطات المثيرة في دوريات كرة القدم العالمية.

وقدمت اللجنة في ورشة العمل شرحًا حول بعض المصطلحات في لائحة اللجنة وبعض أحكام ومواد لائحة الانضباط والأخلاق واللوائح الأخرى التي تُعنى اللجنة بتطبيقها.

وتسعى لجنة الانضباط والأخلاق لتطوير الأندية المحترفة، وإطلاعهم على أبرز المواد واللوائح لتجنب توقيع العقوبات على الفرق، حيث تُطبق اللجنة القوانين على الجميع دون استثناء.