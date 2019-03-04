الانضباط تُغرم نائب رئيس #الوحدة 30 ألف ريال

المواطن - محمد سمعة

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عبدالله خوقير نائب رئيس الوحدة بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال.

وجاء قرار لجنة الانضباط بمعاقبة عبدالله خوقير وذلك بعد نزوله إلى مضمار الملعب خلال فترة إحماء اللاعبين في مباراة الباطن والوحدة والتي أقيمت أول أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نادي الباطن تعادل مع فريق الوحدة بهدف لكل فريق، حيث سجل لفريق الباطن، اللاعب زياد العونلي، بينما سجل لنادي الوحدة، اللاعب عصام الجبالي.

ويذكر أن لجنة الانضباط، كانت عاقبت ياسر الشهراني لاعب الهلال بإيقافه مباراة واحدة وتغريمه 10000 ريال، بينما تم تغريم الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال 30 ألف ريال لنزوله لأرضية الملعب عقب نهاية مباراة الهلال والفيصلي في بطولة الدوري.