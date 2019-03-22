الانضباط تُنهي الجدل بشأن تسجيل الهواة

المواطن - مروة نبيل

حرصت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم على توضيح الإجراءات القانونية بشأن الاحتجاجات المُقدمة من قبل عدد من الأندية على مشاركة لاعبين تم قيدهم كهواة.

وأوضحت الانضباط أن لائحة اللجنة، وفق المادة (125) قد أشارت إلى أنه يجوز للجان القضائية أن تصدر منطوق القرار من دون إصدار أسبابه، وأن على الطرف الراغب بالحصول على أسباب منطوق القرار أن يتقدم بطلب خطي خلال 5 أيام من تاريخ الإخطار بالقرار.

وكشفت لجنة الانضباط في بيان رسمي، بأن المادة (125) لم تُحدد فترة زمنية لتسليم أسباب القرار، إذ ترك ذلك إلى الصلاحيات التقديرية للجنة، مع الأخذ في الاعتبار أن القيد الزمني للاستئناف يبدأ من تاريخ استلام أسباب القرار.

وأكدت اللجنة أن الآلية التي تعتمدها هي ذاتها المعمول بها في لائحة الانضباط للاتحاد الدولي لكرة القدم في المادة (116)، وكذلك في لائحة الانضباط والأخلاق للاتحاد الآسيوي في المادة (111).

وشددت لجنة الانضباط والأخلاق على ثقتها في الخطوات التي تم اتخاذها مع التقدير لكل ما تم طرحه أو تداوله في الأيام الماضية.

وكانت لجنة الانضباط أثارت جدلًا واسعًا بشأن أهلية مشاركة اللاعبين الهواة، بعدما رفضت احتجاجات أندية الهلال، الفيحاء والحزم، على مشاركة محمد القرني، ناصر الشمراني، عبد الله العويشير مع أنديتهم.