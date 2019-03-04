الانضباط تُوقف الشهراني مباراة.. وتغريم رئيس #الهلال 30 ألف ريال

المواطن - محمد سمعة

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف اللاعب ياسر الشهراني ظهير أيسر نادي الهلال لمدة مباراة رسمية واحدة.

وجاء قرار إيقاف ياسر الشهراني وذلك بعد طرده في مباراة الفيصلي بالبطاقة الحمراء المباشرة نتيجة تدخله العنيف على أحد لاعبي الفيصلي، مع تغريمه غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال.

كما قررت الانضباط تغريم الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال 30 ألف ريال ودفعهم للجنة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نزوله إلى أرضية ملعب جامعة الملك سعود بعد نهاية مباراة الهلال والفيصلي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويذكر أن الهلال كان تمكن من الفوز على الفيصلي بنتيجة هدفين مقابل هدف في بطولة الدوري.