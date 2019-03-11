الانضباط تُوقف نجم #الاتفاق وتُغرّم #الهلال 45 ألف ريال

المواطن - محمد سمعه

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا بإيقاف اللاعب المصري حسين السيد، ظهير أيسر نادي الاتفاق، 4 مباريات رسمية خلال الفترة المقبلة.

وكانت لجنة الانضباط قررت إيقاف حسين السيد 4 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال بعد ارتكابه أفعالًا عدوانية تجاه حكم مباراة النصر والاتفاق في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويذكر أن حسين السيد كان اعترض على قرار حكم مباراة النصر والاتفاق، باحتساب الهدف الثالث الذي سجله المغربي عبدالرزاق حمد الله.

كما أصدرت لجنة الانضباط قرارًا بإلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 45 ألف ريال، بسبب إلقاء جماهير الهلال 6 علب مياه باتجاه الملعب قبيل نهاية الشوط الأول من مباراة الوحدة في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويذكر أن الاتفاق كان هُزم من النصر بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الماضية من بطولة الدوري في مباراة أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي، بينما تعادل الهلال مع نادي الوحدة بهدف لكل فريق.