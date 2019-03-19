الباطن يعاود تدريباته.. وسيبيريا يُركز على التكتيك

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن تدريباته، اليوم الثلاثاء، بعد الراحة التي منحها المدرب الروماني ماريوس سيبيريا للاعبين بعد مواجهة الرائد الماضية.

وبدأت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بالجري حول الملعب، أعقب ذلك تمارين لياقية عبر عدة محطات متنوعة، اشتمل التدريب على تمارين تكتيكية متنوعة.

واختتم سيبيريا تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن اليوم بمناورة على منتصف الملعب، تم خلالها تطبيق عدد من الجمل الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لمواجهة نظيره الفيحاء، يوم الخميس الموافق 28 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ25 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الـ14 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة.