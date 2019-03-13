البايرن ضد ليفربول .. الريدز يُبدع ويُطيح بالبافاري من دوري الأبطال

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة البايرن ضد ليفربول التي أُقيمت على ملعب “أليانز أرينا”، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري الأبطال، بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبدأت مباراة البايرن ضد ليفربول بضغط شديد من لاعبي الريدز، وطالب نجم الفريق البافاري، روبرت ليفاندوفيسكي الحصول على ركلة ترجيح في الدقيقة 11، إلا أن الحكم رفض احتسابها.

وتعرض نجم الريدز، جوردن هندرسون للإصابة في الدقيقة 13، ولم يستطع استكمال مباراة البايرن ضد ليفربول ليُشارك فابينهو بدلًا منه، وسدد روبيرتو فيرمينو كرة قوية في الدقيقة 24، إلا أنها هزت الشباك الخارجية للفريق الألماني.

ونجح ساديو ماني في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 26، بعد تمريرة مميزة من فيرجيل فان ديك، وكاد ليفاندوفيسكي أن يُسجل التعادل في الدقيقة 29، ولكن اصطدمت كرته بقدم فان ديك لتصل سهلة إلى الحارس.

وأنقذ مانويل نوير شباكه من الهدف الثاني من تسديدة روبرتسون، وحولها إلى ركلة ركنية، وسجل جويل ماتيب هدفًا بالخطأ في مرماه ليمنح البافاري التعادل في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول من مباراة البايرن ضد ليفربول في دوري الأبطال بالتعادل.

وتألق محمد صلاح وكاد أن يُسجل الهدف الثاني في الدقيقة 49، ولكن تألق نوير وأبعد تسديدته القوية، وحاول البافاري تسجيل هدف جديد في الدقيقة 60، إلا أن كرة جنابري لم تجد متابعة، ليستمر التعادل على نتيجة مباراة البايرن ضد ليفربول في دوري الأبطال.

وسجل فان ديك الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 69، قبل أن يُهدر محمد صلاح فرصة تعزيز تقدم فريقه بهدف ثالث، بعدما مر من مدافعي البافاري، إلا أنه فضل التسديد بدلًا من لعب الكرة لساديو ماني المنفرد بالمرمى، ليُبعد نوير تسديدته في الدقيقة 74.

واستمرت محاولات البافاري لتعديل النتيجة، وكاد ريناتو سانشيز أن يُسجل هدفًا في الدقيقة 82، ولكن تسديدته مرت بعيدًا، وسجل ماني الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 84 بعد عرضية رائعة من محمد صلاح، لتنتهي مباراة البايرن ضد ليفربول في دوري الأبطال بفوز الريدز بثلاثية.

وكانت مباراة البايرن ضد ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال التي أُقيمت على ملعب أنفيلد قد انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن ينتفض الريدز ويفوز بثلاثية، ليتأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي.