البايرن ضد ليفربول .. تألق فان دايك وماني.. كلوب ينتقم.. وكوفاتش الخاسر الأكبر

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من نهاية مباراة البايرن ضد ليفربول التي أُقيمت على ملعب “أنفيلد” بالتعادل السلبي، إلا أن الريدز نجح في الفوز على البافاري في “أليانز أرينا” بثلاثية مقابل هدف، لينتزع بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

ودخل لاعبو الفريق الألماني مباراة البايرن ضد ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بأفضلية نسبية، نظرًا لتعادل البافاري سلبيًا خارج أرضه، ولإقامة مواجهة الإياب على ملعبه ووسط جمهوره، ولكن لاعبي الريدز انتزعوا الفوز.

وشهدت مباراة البايرن ضد ليفربول تألقًا لافتًا من السنغالي ساديو ماني الذي كان له دور بارز في خطف بطاقة التأهل، بعدما سجل هدفين في شباك العملاق البافاري، ليواصل تألقه في مباريات الريدز الحاسمة هذا الموسم.

وبعد هدفيه في مباراة البايرن ضد ليفربول بثمن النهائي، بات ساديو ماني أكثر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالريدز تسجيلًا للأهداف خارج ملعبه في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 7 أهداف.

وواصل الهولندي فيرجيل فان دايك تألقه اللافت مع الريدز هذا الموسم، بالظهور بمستوى مميز في مباراة البايرن ضد ليفربول بالشامبيونزليج، حيث تفوق على جميع اللاعبين في الألعاب الهوائية، وساهم في تحطيم هجمات الفريق الألماني.

وصنع فان دايك هدف الريدز الأول في مباراة البايرن ضد ليفربول الذي سجله ماني، وسجل الهدف الثاني بكرة رأسية، ليُحرز أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا، ويصبح أول مدافع يُسجل ويصنع في لقاء واحدة في الشامبيونزليج هذا الموسم.

ويُعد المدرب الألماني يروجن كلوب على رأس قائمة الفائزين في مباراة البايرن ضد ليفربول بالشامبيونزليج، حيث إنه نجح في الانتقام من العملاق البافاري بعد 6 سنوات، بعدما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 أمامه، خلال فترة تدريبه بوروسيا دورتموند.

ويُعتبر المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش أبرز الخاسرين في مباراة البايرن ضد ليفربول بالشامبيونزليج، حيث شكك الكثيرون في قدرته على التتويج بالبطولات مع البافاري في بداية منافسات الموسم، وعلى الرغم من تحسن النتائج في الدوري مؤخرًا، ولكن الخروج من دوري أبطال أوروبا قد يُطيح به نهاية الموسم.