البداح: وزارة العمل تلعب دوراً إيجابياً في خدمة قطاع الأعمال والسوق السعودي

المواطن - الرياض

أشاد سعد البداح الرئيس التتفيذي للشركة السعودية لحلول القوى البشرية “سماسكو”، بالجهود الجبارة التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في خدمة قطاع الاستقدام لاستكشاف الفرص الجديدة في القطاع، وسبل توفير العمالة المهرة والمدربة التي تؤدي مختلف الأعمال، لافتا إلى آلية الإنتاج بما تتمتع به من خبرات وقدرات محترفة، مؤكدا على دور الوزارة الإيجابي في تحقيق أهداف قطاع الأعمال والسوق السعودي على حد سواء.

ولفت البداح، إلى أن الرعاية البلاتينية “لسماسكو” في ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، للعام الثاني على التوالي، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 3 إلى 6 مارس القادم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض تأتي في إطار تحفيز القطاع وتلبية متطلبات العملاء، نظرا لما شهده الملتقى من نجاح منقطع النظير في دورته الأولى.

وأكد البداح أن “سماسكو”، ماضية في الإسهام فيما يتعلق بدعم قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية ورفد القطاع بمختلف الكوادر البشرية المحترفة والفنية المتخصصة والتي يحتاجها قطاع الأعمال.

يذكر أن الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو)، تعتبر أول وأكبر شركة سعودية متخصصة بتقديم الخدمات العمالية للغير وذلك لمختلف القطاعات و التخصصات من الكفاءات البشرية المتخصصة والاحترافية، بالإضافة إلى العمالة المتخصصة المنزلية وغير المنزلية من كلا الجنسين.

وقد حصلت سماسكو على عدد من شهادات الجودة العالمية في تقديم الخدمات العمالية للغير حيث حصلت على شهادة الجودة الإدارية (ISO9001:2015) من شركة SAI GLOBAL العالمية وشهادة جودة الخدمة (TISSE) من شركة BSI العالمية كما سجلت سماسكو رقما قياسيا على مستوى العالم في سجل جينيس للأرقام القياسية كأول شركة خدمات عمالية للغير تحصل على هذا السجل على مستوى الوطن العربي.

ووظفت منذ تأسيسها ما يقارب المائة ألف موظف لمختلف القطاعات وتمتلك بنية تحتية هائلة من الخدمات والإسكانات تغطي جميع أنحاء المملكة وحلول تقنية تسهل لموظفيها وعملائها الحصول على مختلف الخدمات بكل يسر وسهولة.

وتحرص (سماسكو)، على تصميم وابتكار الحلول المتكاملة لجلب الكوادر البشرية بمختلف أنواع المهن والتي تتناسب مع متطلبات وإحتياجات عملائها والتي تشمل حلولا للأفراد وحلولا تتناسب مع سوق العمل لقطاع الأعمال العام والخاص.