البكيرية أول الصاعدين إلى دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البكيرية- رسميًّا- إلى منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البكيرية أمام مضيفه الجندل بهدف لكل منهما في المباراة التي أُقيمت، اليوم الجمعة، على ملعب نادي العروبة، ليضمن الصعود.

وكان البكيرية متصدر المجموعة الأولى في دوري الدرجة الثانية يحتاج إلى نقطة واحدة من مباراته أمام الجندل، ليتأهل رسميًّا إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى قبل 3 جولات من نهاية البطولة.

وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي البكيرية صدارته للمجموعة الأولى، بعدما وصل رصيده إلى 43 نقطة، فيما وصل رصيد الجندل إلى 32 نقطة في المركز الرابع.