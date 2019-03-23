البلسم الدولية في رحلة طبية إلى اليمن و”المواطن” توثق بالفيديو

المواطن - عبدالرحمن الأحمري - المكلا

أقيمت، اليوم السبت، الجلسة الافتتاحية للحملة العلاجية لجراحة وقسطرة القلب لدى الكبار بمحافظة المكلا في اليمن، والتي تقيمها منظمة البلسم الدولية في رحلة طبية إلى اليمن.

وكانت الجلسة بحضور كل من البروفيسور عماد بخاري استشاري أول جراحة القلب ورئيس منظمة البلسم الدولية، والدكتور رياض الجريري مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بحضرموت، ومحمد باشعيب مدير مؤسسة أمراض القلب الخيرية بحضرموت، بالإضافة إلى فريق عمل بلسم وعدد من الأطباء والإعلاميين.

وبدأ الفريق الطبي بإجراء عمليات الجراحة والقسطرة بعد الجلسة مباشرة.