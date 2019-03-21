البلطان : المظلومية والصياح جلبا التفوق للهلال والنصر

المواطن - طارق سعد

ذكر رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، في تصريحات تلفزيونية لقناة روتانا خليجية، أن ادعاء المظلومية وكثرة الاحتجاجات على مستوى التحكيم ولجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، أتى بنتائجه لصالح الهلال والنصر، خاصة في الدور الثاني.

واعتبر البلطان أن الطريقة التي يتعامل بها الهلاليون والنصراويون مع التحكيم، حققت المطلوب لهما، رغم أن الأخطاء كانت غالبًا لصالحهما، وهو توجه قد يتبعه الشباب في الموسم القادم.

وشدد البلطان على أن الأخطاء التحكيمية لا تلغي أحقية الهلال والنصر بالمنافسة الحامية والقائمة حاليًّا على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدًا أن الهلال والنصر هما الأقوى عناصريًّا من بين كافة الأندية.