البلطان: مستمر مع الشباب ورئاسة الاتحاد ليست ضمن أولوياتي

المواطن - الرياض

أكد خالد البلطان رئيس نادي الشباب استمراره في رئاسة النادي، تلبية لرغبة رئيس هيئة الرياضة.

وقال البلطان خلال لقائه في برنامج “كورة” الذي حاوره خلاله الإعلامي خالد الشنيف على روتانا خليجية أمس الأربعاء : “رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي مُصرّ على استمراري، أما إصرار الجمهور الشبابي فشيء أخجلني؛ لذلك فأنا مستمر في نادي الشباب استجابة لهذه المطالب. ولديّ رغبة في الاستثمار بالنادي في حال إقرار الخصخصة، فالشباب يمثّل فرصة ذهبية للاستثمار”.

وأضاف: “لدي مشروع لإعادة فريق “الليث” البطل لوضعه الحقيقي، وهو مشروع إعادة وهج الشباب فريق المتعة والهيبة لعيون جماهيره ومحبيه، ويجب أن أستمر لأكمل هذا المشروع من أجل جماهير النادي ولخدمة الوطن والرياضة السعودية. والنادي كان مختلف حينما عدت إليه، ولدينا خطة لثلاثة أعوام قادمة لإعادة النادي لسابق عهده، وأيضاً تقوية الفريق الأول والرعايات وتطوير منشآت النادي، وخلال فترتي السابقة حصدنا ثلث البطولات السعودية”.

وأشار البلطان، إلى أنه يعتمد نموذج الصوت الحر وإعلاء صوت الشباب في الإعلام رغم ما يجده من تجاهل إعلامي وتقليل من البعض وغيره، مقدماً وعد لجمهور الشباب بأفراح وتباشير الموسم القادم، وأكد أن الباب مفتوح لعودة أعضاء الشرف للنادي ويبقى تاريخهم الكبير في النادي يشفع لهم في إبداء آرائهم حسب تعبيره.

ونفى رئيس نادي الشباب تفريطه وبيعه نجوم الفريق، مبيناً أن اللاعبين هتان باهبري وعبدالله الخيبري رفضا الاستمرار ولم يعد لديهما الرغبة في البقاء بالنادي، وكانا سيغادران بشكل مجاني بعد شهر لولا استفادة النادي من مداخيل وصلت 20 مليون ريال نظير بيعهما.

وأكد البلطان أنه لا يوجد أي شبابي يحلم بأن يكون طرف في الصراع الهلالي النصراوي، وأن الإدارة لا تشغل نفسها بفوز الهلال أو النصر ما يهمه فقط هو فوز الشباب، مشيراً إلى أن الهلال والنصر هما أكثر الفرق المستفيدة من الأخطاء التحكيمية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

كما أوضح رئيس نادي الشباب، أن رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم ليست ضمن أولوياته، مؤكدًا أنه لن يترشح لهذا المنصب، وأعرب عن تقديره للقائمين على الرياضة السعودية في السابق، مبيناً أن فترة تولّي المستشار تركي آل الشيخ رئاسة الهيئة كانت ذهبية، لافتًا إلى أن آل الشيخ دعّم الجميع بلا استثناء، وكانت له أفضال عليه هو شخصيًّا حيث أعاد الوهج لبطولة الدوري.