البليهي وفان دايك .. كلاهما لا يراوغ

المواطن - مروة نبيل

يسير نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، علي البليهي، على درب مدافع نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الهولندي، فيرجيل فان دايك هذا الموسم، حيث إن كلاهما لم يُراوغ حتى الآن.

ويُقدم علي البليهي مستوى مميزًا مع الهلال في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، سواء على الصعيد الدفاعي الذي يتألق فيه أو المساندة الهجومية.

ويملك علي البليهي رقمًا استثنائيًّا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث إنه صاحب أكبر عدد من المباريات دون أن يُراوغه لاعب، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وأضافت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن علي البليهي شارك في 19 مباراة دون أي ينجح أي لاعب في مراوغته، بمعدل 1710 دقائق لعب، ووصفت نجم نادي الهلال بـ”الحاجز”.

وساهم علي البليهي في احتلال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 56 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة.

وعلى الصعيد الدولي، يُعد الهولندي فان دايك أبرز اللاعبين الذين لم تتم مراوغتهم في الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث إنه لم يُراوغ في منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم حتى الآن.

ويُعتبر فان دايك واحدًا من أبرز المدافعين في العالم خلال الفترة الحالية، ويُقدم مستوى لافتًا مع ليفربول سواء على الصعيد الدفاعي أو صناعة وتسجيل الأهداف، ولعب دورًا بارزًا في تأهل الريدز إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.