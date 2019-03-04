البنك الإسلامي للتنمية يوفر وظائف لحملة البكالوريوس والماجستير

المواطن - الرياض

أعلن البنك الإسلامي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة من حملة درجة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالبنك بمحافظة جدة، بالمسميات التالية (مسؤول إدارة المخاطر، وأخصائي إدارة النقل العالمي، ومدير مركز خدمات الموارد البشرية)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مسؤول إدارة المخاطر (Risk Management Officer):

– درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو المالية أو إدارة المخاطر أو الرياضيات أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذات صلة.

– يفضّل حصوله على شهادات مهنية في إدارة المخاطر مثل (CFA / PRM / FRM / CQF) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في إدارة المخاطر.

2- أخصائي إدارة النقل العالمي (Lead Global Management Transport Specialist):

– درجة الماجستير في الاقتصاد أو الهندسة أو أي تخصص آخر ذات صلة.

– خبرة أكثر من 10 سنوات في قطاع التنمية، منها 3 سنوات في المؤسسات المالية الدولية.

3- مدير مركز خدمات الموارد البشرية (Manager HR Service Center).

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في المجال البنكي (الأعمال التجارية ، وما إلى ذلك).

– خبرة أكثر من 7 سنوات في مجال الموارد البشرية في قطاع ذات صلة.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).