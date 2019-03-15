البيت الأبيض : هجوم نيوزلندا الإرهابي ينم عن شر وكراهية

المواطن - متابعة

أدان البيت الأبيض الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزلندا وراح ضحيته قرابة الخمسين شخصًا فضلا عن إصابة عدد مماثل.

وقال البيت الأبيض في بيان له إن الاعتداء على المسجدين في نيوزلندا ينم عن شر وكراهية.

بدوره غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مجزرة المسجدين معزيا ذوي الضحايا ومعلنا تضامنه مع نيوزلندا.

وقال ترامب في تدوينة له على موقع تويتر: أحر تعازي وأطيب تمنياتي للشعب النيوزلندي بعد المذبحة المروعة في المساجد لقد مات 49 من الأبرياء بلا معنى، وأصيب الكثيرون بجروح خطيرة. الولايات المتحدة تقف إلى جانب نيوزلندا لأي شيء يمكننا القيام به. بارك الله في الجميع!”