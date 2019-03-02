التجارة تحذر من تحويل أموال الباعة الجائلين عبر وسائل التواصل

المواطن - الرياض

حذرت وزارة التجارة والاستثمار من الشراء والتعامل وتحويل الأموال للحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، داعية لأن يكون التعامل فقط مع الحسابات التي تملك سجلاً تجارياً أو شهادة “معروف”.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين ردًا على سؤال مواطن وقع في فخ تحويل الأموال لباعة مجهولين عبر مواقع التواصل: إذا كان الحساب يملك سجلاً تجارياً أو شهادة “معروف” فإن الشكوى لوزارة التجارة، وفي حال كان الحساب مجهولاً لا يملك ذلك فيعتبر نصباً واحتيالاً، ويجب الشكوى عنه للجهات الأمنية.

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