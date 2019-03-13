التحالف: 31 خرقًا حوثيًّا لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال 24 ساعة

المواطن - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء أمس الأربعاء، أن المليشيات الحوثية نفذت 31 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف أنه مستمر في خروقاته وانتهاكاته بقتل مدنيين خلال الهجمات.

يذكر أن قوات التحالف أسقطت، مساء الأربعاء، طائرة حوثية مسيرة فوق سماء معسكر التحالف بالحديدة والذي يتواجد فيه الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار.

وقال عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، العميد صادق دويد: إن محاولة الميليشيات الحوثية الفاشلة استهداف مقر الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار، يوم أمس بالصواريخ، واليوم بالطيران المفخخ ”تأكيد على جديتهم، في وأد اتفاق السويد، وعزوفهم عن مسار السلام”.