التخصصات الصحية تعتمد برنامج الطب الباطني بتخصصي الجوف

المواطن - الجوف

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برنامج الطب الباطني في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف.

وبيَّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني أن ذلك يأتي إضافة لبرامج سابقة بالمراكز التدريبية والتعليمية التابعة لمستشفيات ومراكز المنطقة بعد أن نالت ثقة الهيئة لالتزامها بضوابط وقواعد الاعتماد ، وكذلك لتوافر البيئة التدريبية والتأهيلية والتجهيزات المتوافقة مع المعايير والمتطلباتِ العالمية، مشيراً إلى أهمية هذا الاعتماد كونه ضمانة لجودة مخرجات تلك البرامج التطويرية والتأهلية ومن ثم رفع كفاءة الممارسين الصحيين.

وقال إن صحة الجوف تسعى إلى زيادة برامج الاعتماد وإعداد وتنظيم برامج تدريبية تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وانطلاقاً من مسؤولياتِها العلمية والطبية والاجتماعية، ومن أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للكوادر الوطنية في مختلف التخصصاتِ الطبية والتخصصات الصحية الدقيقة منها، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.