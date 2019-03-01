التسديدات سلاح #القادسية في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

يعتمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية على سلاح التسديد في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن القادسية الأكثر تسجيلًا من تسديدات من خارج منطقة الجزاء في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت “أوبتا”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية سجل 7 أهداف من خارج منطقة الجزاء أكثر من أي فريق آخر هذا الموسم، مُضيفة أن 3 من أهدافه الستة الماضية في الدوري كانت من خارج المنطقة.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية ضيفًا على نظيره الرائد اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله، ضمن منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز الـ11 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة.