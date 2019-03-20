التسوية الودية تسترد أكثر من 41 مليون‎ ريال وتنهي 22 قضية

تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأشهر الماضية من إصدار 22 محضر صلح بين إحدى الشركات و 22 وافدًا يعملون لديها.

ووصل إجمالي مبالغ التسوية في القضية الجماعية بما يقارب النصف مليون ريال.

كما أفاد مدير التسوية الودية بمكتب عمل الرياض ناصر إبراهيم الموسى أنه وخلال الأشهر الماضية استردت التسوية الودية أكثر من 41 مليون ريال بالصلح في الدعاوى العمالية، وإحالة القضايا التي تعذر الوصول بها للصلح إلى المحاكم العمالية.

من جهته أشار مدير عام مكتب العمل بالرياض الأستاذ عبد الكريم بن سعد عسيري إلى حرص المكتب على تسخير جميع الإمكانيات التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين بكافة جهودها مهيباً بكافة المنشآت بعدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.