التشكيلة الرسمية لمباراة الاتحاد والأهلي بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة نادي الاتحاد في الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

القائمة الأساسية للأهلي:

وجاء في قائمة الأهلي الأساسية كل من:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: باولو دياز، أدريلان سانتوس، سعيد المولد، محمد عبدالشافي.

في خط الوسط: نوح الموسى، كلاوديو بايزا، عبدالفتاح عسيري، سلمان المؤشر.

في خط الهجوم: دجانيني ومهند عسيري.

القائمة الاحتياطية:

أما قائمة احتياطي الأهلي فجاءت مكونة من:

ياسر المسيليم، عبدالباسط هندي، حسين عبدالغني، نيكولاي ستانسيو، يوسف الحربي، حسين المقهوي، تيسير الجاسم، عمر السومة، عبدالرحمن غريب.

القائمة الأساسية للاتحاد:

ويذكر أن المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا كشف عن القائمة الأساسية لعناصر نادي الاتحاد والتي جاءت مكونة من:

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع: منصور الحربي، أحمد عسيري، زياد المولد، سعود عبدالحميد.

في خط الوسط: جمال باجندوح، كريم الأحمدي، كارلوس فيلانويفا.

في خط الهجوم: فهد المولد، بريجوفيتش، رومارينيو.

القائمة الاحتياطية:

أما قائمة الاتحاد من الاحتياطيين فجاءت مكونة من:

راكان النجار، ياسين برناوي، عون السلولي، خالد السميري، جابر عيسي، عبدالله العمار، عمر الجدعاني، عبدالرحمن الغامدي، عبدالعزيز العرياني.

ويذكر أن الاتحاد خسر في الجولة الـ21 من نادي الهلال يوم الخميس الماضي بثنائية نظيفة، وخسر الأهلي كذلك من فريق الفتح في الجولة الماضية بثنائية مقابل هدف.