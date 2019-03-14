التعليم تسحب درجة وظيفية من بعض منسوبيها وتسترد مبالغها المالية

المواطن - الرياض

سحبت وزارة التعليم، درجة وظيفية وقامت باستعادة مبالغها المالية على بعض منسوبيها، حسب تعميم وجهه نائب وزير التعليم، لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

وتضمن التعميم، أنه بعد ملاحظة قيام عدد من إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بمنح درجات إضافية نظير حصول عدد من المعلمين والمعلمات على برنامج التطوير المهني النوعي “خبرات” بالمخالفة، لعدم نظامية الإجراء المتخذ لكون منح الدرجات الإضافية، يستلزم أن تكون البرامج الإعدادية أو الدورات التدريبية مقيمة ومصنفة وظيفيًا وفقًا للضوابط الموضحة في دليل تصنيف الوظائف على البوابة الإلكترونية بوزارة الخدمة المدنية، مما يستدعي الأمر معه إلغاء تلك القرارات الصادرة واستعادة ما صرف لهم من مبالغ مالية.

وشدد التعميم، على الاطلاع والإحاطة وإبلاغ من يلزم لاتخاذ ما يلزم بموجبه.