التعليم تعتمد عقد الإيجار الإلكتروني لإثبات السكن

المواطن - الرياض

اعتمدت وزارة التعليم عقد الإيجار الإلكتروني لإثبات السكن في الحي الذي تخدمه المدرسة الحكومية. جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع الإدارات التعليمية.

وتضمن تعميم وزارة العمل، ضرورة تفعيل عقود الإيجار السكنية من خلال شبكة إيجار عند استكمال متطلبات التسجيل الواردة في دليل القبول والتسجيل، بحيث يتم التحقق من إثبات السكن في الحي الذي تخدمه المدرسة الحكومية.

ويتم ذلك من خلال إرفاق ما يثبت الملكية في حال كان العقار ملكاً وإرفاق العقد الالكتروني من خلال شبكة إيجار في حال كان العقار مستأجراً.