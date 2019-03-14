التعليم تكشف نسبة غير المشمولين في حركة النقل الخارجي

المواطن - الرياض

كشفت وزارة التعليم عن نسبة المتقدمين على حركة النقل الخارجي، التي تم الإعلان عنها اليوم الخميس، موضحة أن أكثر من ٨٤٪ من المعلمين والمعلمات مستقرون في مدارسهم وأن المتقدمين لحركة النقل ١٥٪.

وأضافت التعليم في بيان لها عبر حسابها الرسمي أن إحصاءات التعليم، أشارت بعد الإعلان عن حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية إلى أن نسبة استقرار المعلمين والمعلمات مقابل طلبات النقل بلغت 84.39 % من المعلمين والمعلمات الذين لم يتقدموا لحركة النقل وهم المستقرون في مدارسهم، بينما بلغت نسبة من تقدموا للحركة من إجمالي أعداد معلمي ومعلمات المملكة 15.61% فقط .

وبينت الوزراة، أنه تقدم لحركة هذا العام 82 ألف معلم ومعلمة، كانت نسبة المتقدمين منهم لتحسين مواقع عملهم داخل إدارات التعليم 32 %، ومن تقدموا للنقل بين المناطق والمحافظات 68%.

وتابعت: عودا على سنوات التقديم فإن نسبة المتقدمين لحركة النقل الخارجي (1440هـ) تمثل :

(1430هـ 0.8%) و(1431هـ 2.4%) و(1432هـ 3.6%) و(1433هـ 9.6%) و(1434هـ 7.3%)و (1435هـ 8.7%) و(1436هـ 8.3%) و(1437هـ 14%) و(1438هـ 18%) و(1439هـ 27%) ، بينما تبلغ نسبة من تقدموا في الثلاث سنوات الأخيرة 59% .

وتؤكد وزارة التعليم الشفافية والعدالة في إجراءات حركة نقل المعلمين والمعلمات وإتاحة الفرصة للاطلاع على التفاصيل الخاصة بمن تم نقلهم وظروف النقل والمقارنة في النتائج كأحد ممكنات الشفافية لدى المستهدفين بالحركة .

وفي ذات السياق تراعي وزارة التعليم الضوابط والمعايير التي تعمل على تحديثها وفق المستجدات في كل عام بما يحقق تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات النقل بالتزامن مع مراعاة ارتباط الحركة بالعديد من المؤثرات والالتزامات المرتبطة بالوظائف والميزانيات والاحتياج الفعلي والتخصصات وهي ما تنعكس بشكل واضح على أداء حركة النقل .