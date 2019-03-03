الجامعة السعودية تعلن نتائج الوظائف الأكاديمية بجميع فروعها

الجامعة السعودية تعلن نتائج الوظائف الأكاديمية بجميع فروعها

2019/03/03
الساعة 11:31 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن نتائج التقديم على الوظائف الأكاديمية على مستوى فروع الجامعة على الرتب (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد)، والمطروحة بتاريخ 1440/03/13هـ عبر موقع الجامعة، ويمكن الاستفسار عن النتائج من خلال الرابط الموضح أدناه.

يمكن الاستفسار عن النتائج من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

​ونبهت الجامعة السعودية الإلكترونية إلى أن فترة الاستفسار تبدأ ببداية دوام يوم الأحد 1440/06/26هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الثلاثاء عند الساعة 2:00 مساءً بتاريخ 1440/07/05هـ.

لمزيد من المعلومات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 



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