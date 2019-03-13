الجبال عن مباراة #التعاون : جئنا القصيم لحصد الثلاث نقاط

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، التونسي فتحي الجبال، على صعوبة مواجهة التعاون؛ نظرًا لامتلاكه عناصر جيدة، خاصة على المستوى الجماعي.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نظيره التعاون، يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث فتحي الجبال عن مباراة التعاون ضد الفتح المقبلة قائلًا: “فريق التعاون يمتاز بالتجانس التام بين لاعبيه، بينما قمنا بالاستعدادات اللازمة لهذه المواجهة”.

وأشار المدرب التونسي إلى جاهزية جميع لاعبي الفتح من أجل تقديم نتيجة إيجابية لتعويض الخسارة في الجولة الماضية ضد الباطن، مُضيفًا: “جئنا إلى القصيم لحصد الثلاث نقاط”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.