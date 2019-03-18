الجبير: التعاطف الدولي مع المسلمين بعد مذبحة نيوزيلندا يعكس رفض الإنسانية للإرهاب

الجبير: التعاطف الدولي مع المسلمين بعد مذبحة نيوزيلندا يعكس رفض الإنسانية للإرهاب

2019/03/18
الساعة 7:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن ما يحدث في العالم من تعاطف وتضامن مع المسلمين جراء الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا يؤكد بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له وترفضه الإنسانية بأجمعها.

وأعاد الجبير التذكير بما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بأن: الحادثة الإرهابية الشنيعة التي وقعت في نيوزيلندا لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش وبأنها عمل جبان ومدان.

وتابع الجبير أن نيوزيلندا بلد آمن ومسالم ومنفتح على الجميع، وما قامت به دولة رئيسة الوزراء والحكومة والشعب النيوزلندي خير دليل على ذلك.



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