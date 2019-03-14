الجبير: حل الأزمة السورية يعني انسحاب إيران وميليشياتها

المواطن - الرياض

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن حل الأزمة السورية سيؤدي إلى انسحاب القوات الإيرانية وميليشياتها.

وأضاف الجبير في كلمته أمام مؤتمر المانحين لسوريا المنعقد في بروكسل، أن هناك إجماعاً على بدء العملية السياسية في سوريا بعد تشكيل اللجنة الدستورية.

كما شدد الجبير على ضرورة “عودة آمنة وكريمة” للاجئين السوريين.

وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية ، إلى حصول إجماع في مؤتمر بروكسل 3 حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، يتعلق بمستقبل الحل السياسي في سوريا.

وشدد الجبير في نهاية المؤتمر على أهمية عودة اللاجئين إلى بلادهم في ظروف آمنة.

من ناحيته، أكد وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الصباح، أن بلاده وعدت بتقديم 300 مليون دولار للمساهمة في جهود الإغاثة الإنسانية.

وحول إعادة الإعمار، قال الصباح إن المساهمة في إعادة الإعمار تقتضي أولا وقبل كل شيء إطلاق عملية انتقال سياسي ذات مصداقية في البلاد.