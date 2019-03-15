الجبير عن هجوم نيوزلندا الإرهابي: علينا الوقوف صفًّا واحدًا لمحاربة الكراهية والتطرف

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن الجريمة الإرهابية البشعة التي استهدفت المصلين في مسجدين بنيوزلندا تحتم علينا جميعًا أن نتحد ونقف صفًّا واحدًا لمحاربة الكراهية والتطرف، واللذان يتسببان في قتل الأبرياء.

وكانت السفارة السعودية لدى نيوزلندا، أكدت أن مواطنين سعوديين أصيبا بجروح طفيفة في عملية إطلاق النار، موضحةً أنه تم الاطمئنان على صحتهما.

وطالبت السفارة السعودية في العاصمة النيوزلندية ويلنغتون، كافة المواطنين الموجودين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر.

وقُتل حوالي 49 شخصًا وأصيب العشرات عندما فتح شخص واحد على الأقل النار على مسجدين في منطقة كرايس تشيرش في نيوزيلندا اليوم الجمعة.

وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش: إنه تم احتجاز 4 أشخاص، 3 رجال وامرأة، وأشار إلى أنه تم العثور على عدد من السيارات المفخخة بالقرب من موقع الحادث، الأمر الذي يشير إلى عمل إرهابي مُخطط له من الدرجة الأولى.

وأوضح بوش أن العديد من المتفجرات كانت مرتبطة بالسيارات، بما يشير إلى أن هذا العمل يندرج تحت الأنشطة الإرهابية والعنيفة على مستوى العالم.