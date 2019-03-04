الجبير: لا تغيير في موقفنا تجاه سوريا .. وكندا تبحث عن مخرج لصفقة الأسلحة

المواطن - الرياض

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إنه من المبكر الحديث عن إعادة فتح السفارة السعودية في سوريا كما أنه من السابق لأوانه الحديث عن عودة دمشق إلى عضوية جامعة الدول العربية

وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في الرياض اليوم أن إعادة السفارة السعودية إلى دمشق مرتبط بتطور العملية السياسية.

وأكد الجبير على أن المملكة تشدد دوماً على وحدة الأراضي السورية وأهمية الحل السياسي.

من جانبه قال لافروف إن الهدف الرئيسي في المرحلة الراهنة هو تشكيل اللجنة الدستورية السورية وأن الشعب السوري هو من يقرر شكل نظامه السياسي، والسوريون وحدهم هم من يقرروا مصيرهم في المستقبل.

وحول العلاقات مع كندا قال الجبير إن أوتاوا تحاول البحث عن مخرج لصفقة الأسلحة مع المملكة.