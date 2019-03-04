الجبير يبحث آخر مستجدات الأوضاع مع لافروف في الرياض

الجبير يبحث آخر مستجدات الأوضاع مع لافروف في الرياض

2019/03/04
الساعة 6:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن -الرياض

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير تعزيز العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يزور المملكة حاليا.
وقال الجبير في مؤتمر صحفي بعد جلسة المباحثات الثنائية : بحثنا العلاقات الثنائية مع روسيا والتطور الذي طرأ في كل المجالات.
وتابع الجبير : بحثنا ملفات عدة بينها جهود مكافحة التطرف والإرهاب.
من جانبه قال الوزير الروسي :  نأمل بتسريع وتيرة تطور العلاقات الروسية السعودية على كافة الأصعدة.
وقدم لافروف الشكر للمملكة على دعمها للحجاج الروس.
وتابع لافروف: لا يمكن تجاوز المراوحة في القضية الفلسطينية إلا عبر تنفيذ القرارات الأممية



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