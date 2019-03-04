الجبير يبحث آخر مستجدات الأوضاع مع لافروف في الرياض

المواطن -الرياض

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير تعزيز العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يزور المملكة حاليا.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي بعد جلسة المباحثات الثنائية : بحثنا العلاقات الثنائية مع روسيا والتطور الذي طرأ في كل المجالات.

وتابع الجبير : بحثنا ملفات عدة بينها جهود مكافحة التطرف والإرهاب.

من جانبه قال الوزير الروسي : نأمل بتسريع وتيرة تطور العلاقات الروسية السعودية على كافة الأصعدة.

وقدم لافروف الشكر للمملكة على دعمها للحجاج الروس.

وتابع لافروف: لا يمكن تجاوز المراوحة في القضية الفلسطينية إلا عبر تنفيذ القرارات الأممية