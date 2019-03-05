الجماهير.. الغائب الحاضر في مباراة #الاتحاد ضد الريان

المواطن - مروة نبيل

دائمًا ما تحرص جماهير العميد على مؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في جميع المباريات، إلا أن النمور افتقدت لهذا الدعم في مباراة الاتحاد ضد الريان بالأمس، بالجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وغابت الجماهير عن مباراة الاتحاد ضد الريان القطري التي أُقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، تنفيذًا لعقوبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السابقة، بخوض العميد لمباراتين على أرضه دون جمهور.

ورغم تحقيق العميد لفوز عريض بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة الاتحاد ضد الريان القطري، إلا أن مجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني أعربوا عن افتقادهم الشديد لغياب الجماهير عن المدرجات.

وعلق رئيس مجلس إدارة العميد، لؤي ناظر على غياب الجماهير عن مباراة الاتحاد ضد الريان القطري عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلًا: “ألف ألف مبروك لجمهور الذهب.. كل شيء كان رائعا عدا غيابكم عن المباراة”.

وتابع ناظر تغريدته قائلًا: “كنت أتخيل الطرب والأهازيج التي كانت سترج المدرجات بوجودكم.. إن شاء الله تعود الانتصارات لمدرجات الجوهرة”.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على “تويتر”، صورة لمدير الكرة في العميد، أسامة المولد وهو ينظر إلى المدرجات الخاوية في مباراة الاتحاد ضد الريان القطري، مصحوبة بتعلق “افتقدناكم”.

وأعاد نائب رئيس مجلس إدارة العميد، حمد الصنيع نشر تغريدة النادي لصورة أسامة المولد عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “لأجلكم سيستمر نموركم بالقتال”.

وأكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، فهد المولد أنه كان يتمنى حضور الجماهير ومشاركتهم فرحة الفوز في مباراة الاتحاد ضد الريان القطري، وتابع تصريحاته قائلًا: “نعد الجماهير بأن القادم أفضل بإذن الله”.